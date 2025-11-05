Die Magdeburger müssen sich erstmals in der Oberliga geschlagen geben, stehen aber weiterhin an der Tabellenspitze. Nun erwarten sie Leipzig und eine „Wundertüte“.

Rolling Baskets des USC: Die erste Niederlage fällt zu hoch aus

Ronja Holze (am Ball) musste sich mit den Rolling Baskets zum ersten Mal in dieser Saison geschlagen geben.

Magdeburg - Nach dem Geschmack von Stephan Müller ist diese Niederlage zu deutlich ausgefallen, wenngleich der Gegner, die Niners aus Chemnitz, „erwachsener gespielt hat“ mit einer guten Struktur im Aufbau. Umstellungen haben seine Rolling Baskets vom USC dennoch zu einer Aufholjagd und gar zwischenzeitlicher Führung verholfen. Trotzdem mussten sich die Magdeburger geschlagen geben – zum ersten Mal in dieser Saison in der Rollstuhlbasketball-Oberliga, die sie weiterhin anführen. Das Positive, so würden es Fußball- und Handballtrainer nun erklären: Schon am kommenden Sonnabend haben die Rolling Baskets die Chance, die nächsten Punkte zu holen.