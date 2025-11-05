Die Magdeburger kassieren in der 3. Liga Nord ihre vierte Niederlage. Weil ein wichtiges Element im Spiel fehlt. Trainer Raab blickt indes auf die kommenden Wochen voraus.

Lucas Papsin und Bennet Drebenstedt (r.) versuchen, den Angriff von Yannik Martin zu blocken. Aber auch über dem Netz waren die Preußen an diesem Tag besser.

Magdeburg - Mit solch einer Niederlage mag sich Dennis Raab nicht weiter beschäftigen. „Das Spiel kann man schnell abhaken“, sagt der Trainer der USC-Volleyballer. Den Fokus richtet er stattdessen sogleich auf die kommenden drei Aufgaben, wenn es zumindest in zwei Partien gegen „die direkten Konkurrenten aus dem unteren Tableau geht“. In diesem Bereich stehen auch die Magdeburger nach der vierten Saisonniederlage in der 3. Liga Nord, die man als Ausreißer nach unten bezeichnen muss. „Wir hätten wenigstens mit einem Satzgewinn aus dem Spiel gehen können, dazu hatten wir mehr als eine Chance.“ Aber dazu fehlte ein wichtiges Element.