Die Magdeburger Damen sind mit einem neuen Trainerduo in die 2. Regionalliga-Saison gestartet. Trotz der bislang drei Niederlagen aus vier Spielen sehen Marco Klingberg und Christian Steinwerth viel Potenzial im Team.

Magdeburg - Ein Nachwuchskoordinator und ein Grundschullehrer haben die Signale gehört – und sind zur Hilfe geeilt. Als die Basketballerinnen des USC im Sommer trainerfrei sich selbst organisieren mussten – Antje Skorsetz hatte sich aus dem Amt nach der vergangenen Saison in der 2. Regionalliga Ost zurückgezogen – „kam ein kleiner Hilferuf von den Damen“, berichtet Christian Steinwerth, seit dem 1. Juli der Nachwuchskoordinator bei den SBB Baskets.