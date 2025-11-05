Das Magdeburger Duo ging in den Topspielen der Frauen-Oberliga leer aus. Zwischenzeitlich drohten dem Post SV und dem HSV sogar heftige Pleiten gegen Halle-Neustadt III und den Jessener SV.

Tina Horneffer (links) war zusammen mit Anika Hirche beste Post-Torschützin bei der Heimniederlage gegen Spitzenreiter Union Halle-Neustadt III (hier Gina Marie Wilhelmi).

Magdeburg - Mit großer Vorfreude waren die beiden Magdeburger Teams in die Topspiele der Handball-Oberliga gegangen. Doch nach 60 Minuten herrschte Ernüchterung. Sowohl die Frauen des Post SV als auch des HSV hatten das Nachsehen. Punktgleich liegen die beiden Mannschaften vorerst auf den Plätzen drei und vier.