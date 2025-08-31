weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokalsport
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. Fußball-Landesliga: VfB Ottersleben: Spiel und Nahrstedt verloren

Fußball-Landesliga VfB Ottersleben: Spiel und Nahrstedt verloren

Die Elf von Schwarzen Weg kassiert ihre zweite Saisonniederlage.

Von Daniel Hübner 31.08.2025, 14:41
Erneut enttäuscht: Oliver Malchau.
Erneut enttäuscht: Oliver Malchau. Eroll Popova

Staßfurt/Magdeburg - Robert Lampe konnten sie nicht halten, drei Tore erzielte der 21-Jährige für den SV 09 Staßfurt am Sonnabend vor 160 Zuschauern auf heimischem Platz. Dabei fiel der erste Treffer für den Verbandsliga-Absteiger „etwas aus dem Nichts“, berichtet Oliver Malchau, der Trainer des VfB Ottersleben. Und zugleich war dieses Tor der Anfang vom Ende der Gäste.