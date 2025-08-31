Die Elf von Schwarzen Weg kassiert ihre zweite Saisonniederlage.

Staßfurt/Magdeburg - Robert Lampe konnten sie nicht halten, drei Tore erzielte der 21-Jährige für den SV 09 Staßfurt am Sonnabend vor 160 Zuschauern auf heimischem Platz. Dabei fiel der erste Treffer für den Verbandsliga-Absteiger „etwas aus dem Nichts“, berichtet Oliver Malchau, der Trainer des VfB Ottersleben. Und zugleich war dieses Tor der Anfang vom Ende der Gäste.