Die Buckauer sichern sich in Bismark ihren ersten Punkt in der neuen Saison. Was ihnen nach der Vorbereitung fehlt, kompensieren sie mit Einstellung.

Marten Eckstein (r./hier gegen Gardelegen) schürte in Bismark einen Doppelpack. Und einen entscheidenden dazu.

Magdeburg - Marten Eckstein stand zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Zunächst hatte Paul Wille den Ball per Freistoß scharf aufs Tor gebracht, das Leder prallte nach vorne ab, Eckstein köpfte ein. Der Jubel war riesig, die Erleichterung war groß: Mit dem Tor, seinem zweiten beim 3:3 bei Schwarz-Weiß Bismark, hatte er den ersten Punkt der Buckauer in der neuen Saison der Fußball-Landesliga Nord gesichert. In der fünften Minute der Nachspielzeit. Und nach einem schwierigen und farbenfrohen Spiel, in dem die Gäste zunächst den Ausgleich in Unterzahl erzielten und in dem der Bismarker Stanislav Filatov kurz vor Abpfiff Rot wegen einer Schiedsrichterbeleidigung kassierte.