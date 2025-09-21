Nach fünf Jahren an der Seitenlinie hat der 49-Jährige sein Traineramt bei den Neustädtern niedergelegt. Auch sportlich ist die Lage in der Zielitzer Straße nach der jüngsten Niederlage in Groß Santersleben ungemütlich.

Nach dem Rücktritt beim TuS 1860: Angerer drückt die Daumen

René Angerer hält bei TuS 1860 keine Ausschau auf das Spiel mehr.

Neustadt - Eines machte René Angerer besonders deutlich. „Meine Entscheidung hat nichts mit der Mannschaft oder den Ergebnissen zu tun“, betonte der 49-Jährige zu seinem in der Vorwoche verkündeten Rücktritt. Angerer hatte sein Traineramt bei den Landesklasse-Fußballern des TuS 1860 niedergelegt. Der Abschied des Coaches ist augenscheinlich nicht die einzige Baustelle in der Zielitzer Straße.