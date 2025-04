Sudenburg. - Als Zuschauer des Landesliga-Stadtderbys zwischen dem SV Arminia und dem MSV Börde hatte sich Olaf Milz so manchen flapsigen Spruch angesichts der Misere des MSC Preussen anhören müssen. Doch der Sportliche Leiter des Landesligisten grinste die meisten davon weg. „Wir werden unten rauskommen“, hatte Milz angekündigt: „Und wir fangen mit einem Sieg gegen Tangermünde an.“ Was am Sonnabend noch belächelt worden war, wurde am Sonntag bestaunt: Denn Orakel Milz hatte recht. Nach zehn Landesliga-Partien ohne Sieg hat der MSC Preussen tatsächlich ausgerechnet gegen den bisherigen Tabellenführer Saxonia Tangermünde wieder dreifach gepunktet.

