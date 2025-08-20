Trotz der Derby-Niederlage gegen Halle hat die Garde den Klassenerhalt (fast) sicher.

Magdeburg - Groß war nach den vergangenen Trainingswochen die Zuversicht, umso größer war am Sonntag die Enttäuschung. Mit 0:22 (0:9) haben die Magdeburg Virgin Guards das Landesderby der Regionalliga Ost gegen die Halle Falken deutlich verloren. „Das war für uns ein herber Rückschlag“, sagt Bernhard Filipiak, der Spielertrainer der American Footballer. Den Klassenerhalt in der dritten Liga sollten die Virgin Guards seit dem Wochenende zwar durch Schützenhilfe sicher haben, „befriedigend ist das aber keinesfalls“, betont Filipiak.