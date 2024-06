MSV Börde ist nun von der Last befreit und kann für neue Saison planen

Magdeburg - Es hätte ein Vereinsfest mit getrübter Stimmung werden können. Am Sonnabend lädt der MSV Börde zu den Feierlichkeiten anlässlich des 75. Geburtstags. Ab 11 Uhr geht es in der Harsdorfer Straße rund – mit einem bunten Rahmenprogramm. Ein Fußballturnier mit Eltern und Sponsoren steht auf dem Plan, dazu sollen einige Angebote für die ganze Familie einladen zum Verweilen bis hin zur Abendveranstaltung mit Live-Musik. Seit dem vergangenen Wochenende steht fest: Auch die erste Männermannschaft des MSV kann den Festlichkeiten mit gelassener Stimmung beiwohnen. Immerhin ist der Klassenerhalt in der Landesliga Nord nach dem 3:0-Heimerfolg über Tabellenführer Union Schönebeck perfekt.