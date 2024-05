Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Am vergangenen Donnerstag bekamen die U-17-Fußballerinnen des Magdeburger FFC einen Vorgeschmack auf die neue Saison. Im freundschaftlichen Vergleich duellierten sie sich mit den zweiten C-Junioren des SV Arminia und setzten sich nach Treffern von Denise Wilberg, Nele Riesler, Vicky Förster und Celine Schenk mit 4:3 durch. Was in den vergangenen Jahren ein Ausbruch aus dem Gewohnten war, wird in der neuen Saison zur Normalität: Dann messen sich die Fußballerinnen – unter dem Dach des 1. FC Magdeburg – im Liga-Alltag mit den Jungs.