Die Grün-Roten verabschieden sich mit einer Niederlage gegen Eintracht Hildesheim in die Weihnachtspause. Und mit einer Hausaufgabe für die Rückrunde.

Phileas Daniel (im Wurf/gegen Philipp Wäger) hat mit den Youngsters den neunten Saisonsieg verpasst.

Magdeburg - Christoph Theuerkauf hat auf eine minimale Chance gesetzt. „Lässt Hildesheim einen Spalt in der Tür offen, möchte ich, dass meine Mannschaft bereit ist, da durchzugehen“, hatte der Coach der SCM-Youngsters vor dem Drittliga-Heimspiel gegen den HC Eintracht Hildesheim gesagt. Am Sonnabend war der Spalt zwar zwischenzeitlich offen, allerdings „zu kurz“, wie Theuerkauf nach der 30:35-Niederlage gegen den neuen Tabellenzweiten befand.