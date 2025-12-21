So reagiert Trainer Matthias Lindner auf den Wechsel seines erfolgreichsten Schützlings der vergangenen Jahre.

Den letzten großen Erfolg landete Chelsea Kadiri (l.) mit der deutschen U-23-Sprintstaffel in Bergen (Norwegen).

Magdeburg - Am 4. Januar reist Matthias Lindner mit seiner Riege nach Teneriffa. Ins erste Trainingslager des neuen Jahres und der Saison zugleich. Valentina Krug ist dabei, auch Sophie Liesigk oder Hannah Kaczmarek. Annabelle Lück muss sich noch der einen oder anderen Reha-Maßnahme widmen. Ihr Coach will nach ihrem Bandscheibenvorfall, der zum vorzeitigen Abbruch der vergangenen Saison führte, nichts überstürzen. Ein Name, der bekannteste in den vergangenen Sprintjahren unter dem SCM-Dach, der wird allerdings gar nicht mehr in der Ergebnisliste unter dem grün-roten Vereinsemblem zu finden sein: der Name Chelsea Kadiri.