Fußball-Landesliga Nord Oskar Steinke vom SV Arminia und die Lust auf mehr
Der 19-Jährige und die Buckauer wollen in dieser Landesliga-Saison eine gute Rolle spielen. Perspektivisch blicken sie aber nach oben.
Aktualisiert: 07.11.2025, 13:32
Buckau - Die Trainer Thomas Tietz und Robert Hoppe haben an jedem ihrer Schützlinge viel Freude. Ob an Matti Hanso, dem 35-jährigen „Vater“ der Gemeinschaft jugendlicher Akteure, oder an den vielen jugendlichen Akteuren selbst. Wie an David Assner oder an Lucas Barth, die A-Junioren, die in dieser Saison in der Fußball-Landesliga Nord gemeinsam sieben Tore und damit mehr als ein Drittel der 19 Arminen-Treffer erzielt haben.