Der 19-Jährige und die Buckauer wollen in dieser Landesliga-Saison eine gute Rolle spielen. Perspektivisch blicken sie aber nach oben.

Oskar Steinke vom SV Arminia und die Lust auf mehr

Oskar Steinke (am Ball) freut sich über die bisherigen Saisonleistungen der Arminen.

Buckau - Die Trainer Thomas Tietz und Robert Hoppe haben an jedem ihrer Schützlinge viel Freude. Ob an Matti Hanso, dem 35-jährigen „Vater“ der Gemeinschaft jugendlicher Akteure, oder an den vielen jugendlichen Akteuren selbst. Wie an David Assner oder an Lucas Barth, die A-Junioren, die in dieser Saison in der Fußball-Landesliga Nord gemeinsam sieben Tore und damit mehr als ein Drittel der 19 Arminen-Treffer erzielt haben.