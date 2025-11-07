weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokalsport
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. Fußball-Landesliga Nord: Oskar Steinke vom SV Arminia und die Lust auf mehr

Fußball-Landesliga Nord Oskar Steinke vom SV Arminia und die Lust auf mehr

Der 19-Jährige und die Buckauer wollen in dieser Landesliga-Saison eine gute Rolle spielen. Perspektivisch blicken sie aber nach oben.

Von Daniel Hübner Aktualisiert: 07.11.2025, 13:32
Oskar Steinke (am Ball) freut sich über die bisherigen Saisonleistungen der Arminen.
Oskar Steinke (am Ball) freut sich über die bisherigen Saisonleistungen der Arminen. Eroll Popova

Buckau - Die Trainer Thomas Tietz und Robert Hoppe haben an jedem ihrer Schützlinge viel Freude. Ob an Matti Hanso, dem 35-jährigen „Vater“ der Gemeinschaft jugendlicher Akteure, oder an den vielen jugendlichen Akteuren selbst. Wie an David Assner oder an Lucas Barth, die A-Junioren, die in dieser Saison in der Fußball-Landesliga Nord gemeinsam sieben Tore und damit mehr als ein Drittel der 19 Arminen-Treffer erzielt haben.