Die Magdeburger verlassen nach dem zweiten Sieg in Serie die Abstiegsplätze in Liga drei. Dabei hat auch Trainer Dennis Raab der klare Erfolg in Lübeck überrascht.

Magdeburg - So fröhlich hat man ihn selten am Telefon erlebt, nicht in dieser Saison. Und das lag nicht allein daran, dass ihn seine Mannschaft nachträglich zum 39. Geburtstag mit einem deutlichen Sieg beschert hat, sondern tatsächlich auch an der Art und Weise, wie der vierte Erfolg der USC-Volleyballer in Liga drei zustande gekommen ist. „Wir haben die Schwächen des Gegners genutzt und weniger Fehler gemacht“, resümierte Dennis Raab, der Trainer der Magdeburger. Und das, obwohl „wir personell an der unteren Grenze waren“.