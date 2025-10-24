Beide Mannschaften haben das Potenzial für den Staffelsieg am Ende der Saison.

Post SV vs. HSV: Wer hält den Anschluss an die Spitze?

Michael Jahns freut sich auf das Stadtderby bei Post.

Stadtfeld - Michael Jahns hat viel Spaß an diesen Stadtderbys. Allein, „weil die Halle dann voll ist“, sagt der Trainer des HSV. Die heimische Halle am Draisweg, die Halle des Post SV am Lorenzweg, die Halle des FSV 1895 am Platz der Freundschaft. Überall sorgen diese Verbandsliga-Duelle für Stimmung. Und an diesem Sonnabend nicht zuletzt für besondere Spannung.