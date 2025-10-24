weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Handball-Verbandsliga: Post SV vs. HSV: Wer hält den Anschluss an die Spitze?

Beide Mannschaften haben das Potenzial für den Staffelsieg am Ende der Saison.

Von Daniel Hübner Aktualisiert: 24.10.2025, 12:21
Michael Jahns freut sich auf das Stadtderby bei Post. Eroll Popova

Stadtfeld - Michael Jahns hat viel Spaß an diesen Stadtderbys. Allein, „weil die Halle dann voll ist“, sagt der Trainer des HSV. Die heimische Halle am Draisweg, die Halle des Post SV am Lorenzweg, die Halle des FSV 1895 am Platz der Freundschaft. Überall sorgen diese Verbandsliga-Duelle für Stimmung. Und an diesem Sonnabend nicht zuletzt für besondere Spannung.