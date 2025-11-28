Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wollen die Grün-Roten am Samstagabend wieder in heimischer Halle siegen. Die Gäste aus Brandenburg haben gerade erst ihren Trainer gewechselt.

SCM-Youngsters wollen gegen Oranienburg zurück in die Erfolgsspur

Sebastian Bialas verlor die letzten beiden Spiele mit den SCM-Youngsters.

Magdeburg - Die Mission für das Heimspiel gegen den Oranienburger HC hat Christoph Theuerkauf schnell formuliert. „Nach zwei Niederlagen wollen wir wieder in die Erfolgsspur zurückkehren“, sagt der Trainer der SCM-Youngsters. Die Ausgangslage für die Partie am Samstagabend um 19 Uhr in der Wolfgang-Lakenmacher-Halle ist allerdings „sicherlich ein wenig schwieriger zu bewerten“, so Theuerkauf.