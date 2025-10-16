weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
Die Magdeburger starten am Wochenende in die Oberliga-Saison. Dabei hat sich der Kader kaum verändert. Bis auf eine Nuance, die aber entscheidend sein könnte.

Von Daniel Hübner 16.10.2025, 12:39
Ronja Holze (am Ball) wird auch in der neuen Saison das Spiel der Rolling Baskets dirigieren. Eroll Popova

Magdeburg - Es war wahrlich nicht so, dass Stephan Müller diesen Stress nicht irgendwie geliebt hat. Diese permanente Suche nach Sponsoren, dieses Training für den Erfolg, dieses Management rund um die Mannschaft, in der sich jeder einzelne Akteur von Anfang an gut aufgehoben fühlen sollte.