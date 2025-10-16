Nach zwei Wochen Pause kehrten die Neustädter auf den Rasen zurück: Der Gegner ist ein unangenehmer. Dirk Hannemann erklärt, wie er geschlagen werden kann.

Joshua Steinbach (am Ball) will mit der Fortuna zu Hause ungeschlagen bleiben.

Neustadt - Dirk Hannemann musste seine Schützlinge womöglich etwas zügeln. „Da war Feuer drin“, berichtete der Coach des SV Fortuna über die jüngsten Trainingseinheiten. „Manchmal sogar etwas zu viel.“ Nach zwei Wochen der spielfreien Zeit, sieht man mal vom internen Test gegen die Zweite ab (5:1), kehren die Neustädter an diesem Sonnabend (15 Uhr) in die Spielbetrieb der Verbandsliga zurück. Der Gegner am Schöppensteg ist dann ein unangenehmer - und einer, der zuletzt viel Selbstvertrauen tanken durfte.