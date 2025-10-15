Der Magdeburger Rennfahrer beendet seine zweite Saison in der europäischen Nascar-Serie mit seinem Team auf dem Bronzerang. Nicht nur deshalb schürt das nächste Jahr neue Erwartungen.

Die letzten Interviews der Saison auf dem Asphalt hat Dominique Schaak in Zolder gegeben. Dort wird auch das Finale 2026 ausgetragen.

Magdeburg - Mia könnte nun träumen, was alle Mädchen träumen. Diesen Traum vom eigenen Schloss. Wie sie auf einem rosafarbenen Einhorn durch den Märchenwald reitet, mit Bambi tobt oder sich mit Barby auf einen Kakao trifft. Aber nein, Mia will Motorsport, Mia will Rennen fahren. Ganz wie der Papa. Beschlossen und verkündet am vergangenen Sonntag bei der Abschlussparty im Fahrerlager in Zolder (Belgien). Idealerweise fährt sie dann „in einem pinken Auto“ und trägt „einen pinken Helm“, berichtet Papa Dominique Schaak, der schon das Jahr ihres ersten Einsatzes auf der Piste ausgerechnet hat: 2042. Dann ist Mia 20 Jahre jung.