Dresden/Magdeburg. - Mit einer 5:12-Niederlage ging am Sonnabend die Saison der Magdeburg Poor Pigs zu Ende. Beim „Final Four“ der Mitteldeutschen Baseball-Liga mussten sich die Westerhüsener im Halbfinale den Leipzig Wallbreakers II geschlagen geben. „Es hört sich zum Schluss deutlich an, aber die Partie war über lange Zeit offen“, betont Vereinsvorsitzender Thomas Rochel und unterstreicht: „Wenn man unsere Besetzung sieht, war die Leistung schon ordentlich.“ So oder so ähnlich könnte auch das Fazit für das gesamte Spieljahr 2024 lauten.

