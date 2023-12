Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Was für andere nach einem Wochenende voller Reisestress klingen mag, klingt für Pablo Lange „eigentlich recht entspannt“. Am Sonnabend geht es für den Handballer des SC Magdeburg mit den Youngsters in der 3. Liga zum Auswärtsspiel beim TSV Anderten (19 Uhr) nach Hannover, am Sonntag dann folgt mit der A-Jugend der Grün-Roten die Tour zum Spitzenspiel der Bundesliga-Meisterrunde in die andere Himmelsrichtung zu den Füchsen Berlin (16.30 Uhr). Doppeleinsätze und viele Stunden im Reisebus sind für den 18-Jährigen in dieser Saison eine willkommene Normalität: „Ich bin ein bisschen handballsüchtig“, gesteht Lange mit einem Grinsen.