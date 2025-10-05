Die Grün-Roten feiern in der 3. Liga einen hart erkämpften Sieg gegen Hamburg-Barmbek. In der entscheidenden Phase übernehmen drei Talente die Verantwortung.

Magdeburg - Die besondere Ehre wurde am Sonnabend einem jungen Trio zuteil. Malte Elze, Tim Thielicke und Mats Brigzinsky durften den Aufkleber des SC Magdeburg unter lautem Jubel ihrer Teamkollegen an die Stelle des Plakates kleben, wo sich bis dahin das Wappen der HG Hamburg-Barmbek befand. Mit diesem Ritual feiern die SCM-Youngsters einen jeden Sieg in der 3. Liga Nord-Ost – und so auch den 29:27-Heimerfolg am Samstagabend.