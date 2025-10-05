Im Stadtderby setzen sich die Gastgeber mit einem starken Anton Fink durch. Doch auch die Buckauer sammeln positive Erkenntnisse.

Anton Fink (l./gegen Tim Krieger) glänzte einmal mehr mit einem Doppelpack. Der 20-Jährige hat in sechs Saisonspielen achtmal getroffen.

Ottersleben - Einen Anton Fink kann man nicht verhindern, irgendwann im Spiel taucht er im Strafraum auf und sorgt mit einer überraschenden Aktion für Jubel. Maximilian Kranz und Paul Harald Wille haben das erfahren am Sonnabend am Schwarzen Weg, in der 22. Minute war es passiert: Ballannahme Fink, schnelle Drehung Fink, Tor Fink, 1:0 für den VfB Ottersleben. Der Treffer fiel in der stärksten Phase der Gastgeber, als „wir mit Tempo hinter den Ketten gekommen sind“, erklärte Coach Oliver Malchau, „als wir bereits die Chance hatten, das Spiel für uns zu entscheiden“. Aber da war noch ein Gegner, „eine sehr gute Mannschaft“, lobte Marius Popke, die personifizierte Kreativzentrale des VfB.