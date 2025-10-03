Im Stadtderby am Schwarzen Weg erwarten beide Trainer ein attraktives Spiel. Dabei müssen die Buckauer eine Veränderung im Mittelfeld vornehmen.

Ottersleben - Der Abschied fällt immer schwer - und manchmal etwas schwerer: wie im Fall von Marten Eckstein. Beim letzten Heimauftritt des SV Arminia gegen Ilsenburg (1:1) hat der bisherige Denker und Lenker im Spiel der Buckauer seinen Ausstand gegeben. Nach sechs Einsätzen und zwei Toren in dieser Saison in der Fußball-Landesliga Nord. „Da seine Freundin in Magdeburg keinen Studienplatz bekommen hat, haben sich beide entschieden, nach Hamburg zu gehen, wo sie auch gemeinsam studieren können“, berichtet Robert Hoppe, der die Arminen mit Thomas Tietz trainiert. So wird es also einen Neustart in der Kreativzentrale geben. Und dies am Schwarzen Weg.