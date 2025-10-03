Was Trainer Christoph Theuerkauf an diesem Sonabend von der HG Hamburg-Barmbek erwartet.

SCM-Coach Christoph Theuerkauf und seiner Mannschaft gegen mit viel Selbstvertrauen ins neuerliche Heimspiel.

Magdeburg - Vor einigen Wochen wäre Christoph Theuerkaufs Gegneranalyse womöglich noch etwas anders ausgefallen. „Sie haben ein bisschen Anlauf gebraucht“, sagt der Coach der SCM-Youngsters über die HG Hamburg-Barmbek. Inzwischen aber ist der Aufsteiger „angekommen in der Liga“, weiß der 40-Jährige, weshalb er seine Schützlinge für das Heimspiel am Samstagabend in der Wolfgang-Lakenmacher-Halle (19 Uhr) auf einen „unangenehmen Gegner“ einstellt.