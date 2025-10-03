Beim fünften Saisonerfolg in Thalheim treffen mal wieder die Joker. Doch die Neustädter können nicht nur jubeln.

Nils Lange ist mit den Fortunen in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Doch der Kapitän kann seine Mannschaft auf dieser vorerst nicht begleiten.

Magdeburg - In der nun folgenden Pause können sich die Fortunen nach ihrem starken Saisonstart ein wenig erholen, vier Tage hat ihnen Trainer Dirk Hannemann sogar komplett freigegeben. Doch ein Umstand wird sich in dieser langen Zeit nicht ändern: Die Neustädter müssen im nächsten Punktspiel am 18. Oktober am Schöppensteg gegen Eintracht Emseloh auf ihren Kapitän verzichten. Nils Lange ist am vergangenen Donnerstagabend „kurz die Sicherung durchgebrannt“, beschreibt es Hannemann, um seinen Schützling sogleich in Schutz zu nehmen.