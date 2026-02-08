weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  4. Handball - 3. Liga Nord-Ost: SCM-Youngsters bestätigen ihre Heimstärke

Die SCM-Youngsters feiern gegen die HSG Ostsee ihren siebten Heimsieg der Saison. Nach drei intensiven Wochen können die Grün-Roten nun Energie tanken.

Von Lukas Reineke 08.02.2026, 18:25
Kapitän Leon Bahr erzielte bei seinem Comeback einen Treffer für die Youngsters beim Heimsieg gegen die HSG Ostsee.
Magdeburg - Die Youngsters des SC Magdeburg haben ihre Heimstärke in der 3. Liga Nord-Ost bestätigt. Beim 40:35 (19:12) gegen die HSG Ostsee konnten die Grün-Roten in der Schlussphase sogar in den Verwaltungsmodus schalten, ohne dass die zwei Punkte in Gefahr gerieten.