Die SCM-Youngsters feiern gegen die HSG Ostsee ihren siebten Heimsieg der Saison. Nach drei intensiven Wochen können die Grün-Roten nun Energie tanken.

Kapitän Leon Bahr erzielte bei seinem Comeback einen Treffer für die Youngsters beim Heimsieg gegen die HSG Ostsee.

Magdeburg - Die Youngsters des SC Magdeburg haben ihre Heimstärke in der 3. Liga Nord-Ost bestätigt. Beim 40:35 (19:12) gegen die HSG Ostsee konnten die Grün-Roten in der Schlussphase sogar in den Verwaltungsmodus schalten, ohne dass die zwei Punkte in Gefahr gerieten.