Filialleiter Marcus Hübner blickt mit Vorfreude auf den ersten Tag im Neubau Klötze. Die zehn Mitarbeiter räumen seit Tagen die Regale ein und bereiten sich auf den Kundenansturm und Überraschungen zum Start vor.

Am Freitag gibt es Geldgewinne bei Aldi

„Der Markt ist richtig toll geworden“, sagt Marcus Hübner. Er ist Filialleiter und räumt seit Mittwoch vergangener Woche mit seinen neun Kolleginnen und Kollegen die Waren in die Regale.

klötze. - Der Neubau ist fertig, die Arbeiten an den Nebenanlagen sind so weit abgeschlossen – jetzt werden innen die Regale eingeräumt. Damit der neue Aldi-Markt in Klötze an diesem Freitag, 13. Februar, um 7 Uhr eröffnet werden kann. Kunden können gespannt sein.