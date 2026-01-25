Magdeburg - Die Youngsters des SC Magdeburg knacken gegen die Sportfreunde Söhre erneut die 40-Tore-Marke: Dem 47:37 im Hinspiel ließen die grün-roten Talente am Samstagabend in der Wolfgang-Lakenmacher-Halle ein 42:33 (24:19)-Sieg folgen. „Das war ein souveräner und verdienter Heimsieg mit einer starken Teamleistung“, freute sich Youngsters-Coach Christoph Theuerkauf.

Bis auf Jordan Hammer konnten sich auch alle Feldspieler in die Torschützenliste eintragen. Sogar Torwart Willi Lücke traf einmal ins leere gegnerische Tor. Phileas Daniel war mit sieben Treffern bester Schütze der Youngsters.

In der Anfangsphase mussten die Magdeburger aber auch einigen Rückständen hinterherlaufen. Nach einem 5:5 (7.) legten die Youngsters einen 3:0-Lauf hin, hatten das Spiel aber immer noch nicht richtig im Griff. So konnte Söhre bis zur 15. Minuten wieder auf 12:11 verkürzen. Theuerkauf: „In dieser Phase stand unsere Abwehr nicht so gut. Da waren wir vielleicht ein bisschen zu gierig und haben dem Gegner zu viele Räume für das Zusammenspiel mit ihrem Kreisläufer gelassen.“

Mit der Einwechslung von Max Meyer kam aber mehr Stabilität in die Defensive. „Aus einer guten Abwehr heraus konnten wir dann auch immer besser wie geplant unsere Tempoangriffe starten“, betont Theuerkauf. Mit der Pausensirene war mit dem 24:19 das erste Fünf-Tore-Polster geschafft.

Nach der Pause nur noch 14 Gegentore

Nach dem Seitenwechsel bauten die Youngsters vor 372 Zuschauern ihren Vorsprung Tor um Tor aus und hatten in der 43. Minute ein Neun-Tore-Polster (32:23) herausgeworfen. Knapp zehn Minuten vor Schluss hieß es sogar 37:27. Aber Theuerkauf hatte vor dem Spiel nicht umsonst davor gewarnt, dass sich Söhre nie aufgibt. Und so konnten die Niedersachsen bis zum Schluss das Ergebnis noch um ein Tor verkürzen. Am klaren Sieg des SCM änderte das Aufbäumen der Gäste aber nichts mehr.

Coach Theuerkauf analysierte: „Wir hatten eine sehr gute Abschlussquote und haben wenig technische Fehler gemacht. Nach der Pause hatten wir dann auch die Abwehr dahingehend angepasst, um den Gegner eher zu Würfen aus dem Rückraum zu zwingen.“ Hintergrund war, dass Söhres Kreisläufer Norman Kordas in der ersten Halbzeit bereits sieben Mal traf. Nach dem Seitenwechsel gelangen Kordas aber nur noch zwei Treffer. „Dass wir im Gegensatz zur ersten Halbzeit dann nur noch 14 Gegentreffer hinnehmen mussten, hat mich sehr gefreut. Auch das Tempo konnten wir weiterhin hochhalten, hatten eine gute Spielsteuerung und können uns über einen ungefährdeten Sieg freuen.“

Am Sonnabend (18 Uhr) müssen die Youngsters beim EHV Aue ran. Und die Jungs von Ex-SCM-Coach Uwe Jungandreas haben sich am Wochenende mit 43:31 bei der HSG Ostsee ebenfalls ordentlich eingeworfen.

Statistik zum Spiel

SCM-Tore: Daniel 7, Döbbel 5, Bialas 5, Thielicke 5/3, Kleinsteuber 5/2, Brigzinsky 4, Schöbe 3, Elze 2, Pakebusch 2, Meyer 1, Heiß 1, Welsch 1, Lücke 1