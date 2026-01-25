Coach Oliver Malchau sieht bei der klaren Niederlage in Braunschweig auch viel Positives von seiner Elf. Derweil setzt sich Fortuna II bei den Sternen durch.

Domenic Garz (r./gegen Adrien Weber) setzte im Testspiel bei den Roten Sternen den Schlusspunkt zum 4:1-Sieg der Fortunen.

Magdeburg - Oliver Malchau hatte Dinge gesehen, „mit denen ich mich nicht anfreunden möchte“, die ihm also nicht gefallen haben. Das waren vor allem die leichten Ballverluste, nach denen sein VfB Ottersleben am Sonnabend im ersten Testspiel der Wintervorbereitung Gegentreffer kassierte. Aber im Grunde genommen war es auch der Plan des Trainers Malchau, seine Schützlinge gegen höherklassige Gegner an die Grenzen zu bringen. Dort sind sie irgendwann in der zweiten Halbzeit angekommen. Bei der FT Braunschweig, die in der Landesliga in Niedersachsen, zu vergleichen mit der Verbandsliga Sachsen-Anhalt, um Punkte kämpft.