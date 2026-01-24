Die Arminen-Trainer Tietz und Hoppe begrüßen nach und nach Spieler aus der Verletzungspause zurück. Auf dem Platz arbeiten sie indes einen Zwölf-Punkte-Plan ab.

SV Arminia und die Standards: „Da müssen wir ran“

David Assner (M.) schlug gegen den CFC Germania gleich zweimal zu.

Buckau - Dominic Sieding, Abwehrspieler, schoss aufs Tor. Der Keeper ließ den Ball zu kurz abprallen. David Assner setzte als Erster nach und staubte ab. Die Arminen feierten sodann vor allem ihren Vorlagengeber, der Vorlagengeber feierte sich selbst. Sein Comeback war geglückt. Mit einem Assist hatte sich Sieding aus einer langwierigen Verletzungspause zurückgemeldet.