SCM-Youngsters scheitern gegen Vinnhorst am eigenen Abschluss

Magdeburg. - Nur knapp zehn Minuten waren am Sonntagabend in der Wolfgang-Lakenmacher-Halle gespielt, da holte Trainer Christoph Theuerkauf seine SCM-Youngsters mittels seiner ersten Auszeit zusammen. Der Stand von 7:2 für die Gäste vom TuS Vinnhorst ließ zu diesem Zeitpunkt schon eine deutliche Niederlage befürchten. Doch die Timeout zeigte Wirkung: Die Youngsters arbeiteten sich zurück in die Partie, waren dem Zweitliga-Absteiger über weite Strecken ebenbürtig. Umso ärgerlicher war es, dass am Ende doch eine 24:30 (12:14)-Niederlage der Youngsters auf der Anzeigetafel stand.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.