Fünf Spiele in acht Tagen, mehr als 1.700 Reisekilometer und volle Belastung: Niklas Döbbel und Sebastian Bialas pendeln zwischen dem Dessau-Roßlauer HV und dem SCM – und sollen auch beim Auswärtsspiel der Youngsters in Schleswig-Holstein den Unterschied machen.

Sebastian Bialas (am Ball) meistert aktuell den Spagat zwischen SCM-Youngsters und dem Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV.

Magdeburg - Niklas Döbbel und Sebastian Bialas sind dieser Tage wahre Kilometerkönige. Am Mittwoch standen die beiden mit Zweispielrecht ausgestatteten Rückraumspieler der SCM-Youngsters mit dem Dessau-Roßlauer HV noch im knapp 500 Kilometer entfernten Ludwigshafen auf der Platte. Am Sonnabend geht es für beide 350 Kilometer pro Strecke in den Norden der Republik: Um 18.30 Uhr ist die Zweitvertretung des SC Magdeburg in Schleswig-Holstein bei der HSG Ostsee gefordert – mit Döbbel und Bialas.