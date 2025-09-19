Die Magdeburger Volleyballer starten mit Bundesliga-Erfahrung in die neue Saison. Am Sonnabend gastiert der SC Potsdam in der Campushalle.

Philipp Collin (M.) hat viel gewonnen und oft gejubelt. Auch mit dem VfB Friedrichshafen. Der Bart ist geblieben, die Haare sind kurz.

Magdeburg - Der Zweimeter-Mann im Mittelblock wird nicht zu übersehen sein. Nicht für die Zuschauer, nicht für die Gegner. Und es ist egal, dass Philipp Collin seit seinem Abschied vor sechs Jahren vom Bundesligisten VfB Friedrichshafen nicht mehr auf elitäre Ebene geblockt und angriffen hat, „er ist eine echte Verstärkung für uns“, sagt USC-Trainer Dennis Raab mit einem Schmunzeln in Anbetracht der Vita des 34-Jährigen, der aus beruflichen Gründen nach Magdeburg gezogen ist.