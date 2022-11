SCM-Youngsters spielen couragiert, aber glücklos

Die SCM-Youngsters sind im fünften Spiel in Folge in der 3. Liga Ost ohne Sieg geblieben, mussten sich am Sonnabend der starken Reserve des HC Erlangen geschlagen geben.

Magdeburg - Seit dem 8. Oktober, seit dem 35:32-Erfolg über Eintracht Hildesheim ist den Youngsters des SC Magdeburg kein Sieg mehr gelungen. Auch gegen die starke Reserve des HC Erlangen mussten sich die Schützlinge von Trainer Christoph Theuerkauf am Sonnabend in heimischer Gieselerhalle mit 26:29 (15:19) geschlagen geben, weshalb sie sich mit 11:11 Punkten im Tabellen-Mittelfeld der 3. Liga Ost wiederfinden. Der Youngsters-Coach hatte allerdings keine Parallelen zu den vorherigen vier Partien gesehen, denn „diesmal war eine Spitzenmannschaft zu Gast, die in der Saison erst einmal verloren hat, während wir uns gegen die anderen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel das Leben selbst schwer gemacht haben“, so Theuerkauf.