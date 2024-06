So lief es am Wochenende für die Magdeburger Verbandsligisten

Fabian Karow (am Ball, Archivbild) erzielte den Treffer des Tages für die Fortuna.

Magdeburg - Nur ein Magdeburger Verbandsligist spielte am Wochenende daheim – und nur ein Verbandsligist aus der Elbestadt punktete. Beides trifft auf den SV Fortuna zu. Der VfB Ottersleben und der MSC Preussen traten ebenfalls am Sonnabend an. Sie kamen auswärts unter die Räder.