Olvenstedt - Der BSV 93 tritt am Sonntag (17 Uhr) beim Tabellenführer an. Und die Oberliga-Handballer haben sich dann vorgenommen, „wieder eine gute Leistung zu zeigen“, blickte Routinier John Bade auf die Partie bei Grün-Weiß Wittenberg- Piesteritz voraus. Also in jedem Fall eine bessere, als sie zuletzt gegen die SG Spergau in heimischer Halle zu sehen war. Zumindest in der zweiten Halbzeit. „Da hat uns Spergau den Zahn gezogen“, berichtete Bade zur 28:38 (18:20)-Niederlage gegen den Tabellenzweiten.

