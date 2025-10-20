Der 22-Jährige vom Mitteldeutschen SC überzeugt beim Anschubtest in Oberhof. Und darf sich auf Weltcup-Einsätze freuen.

Tim Becker hat sich in den Fokus geschoben. Im Team von Francesco Friedrich wird er nun die Chance bekommen, sich für die WInterspiele in Cortina zu beweisen.

Magdeburg - Talea Prepens hätten diesen Test nicht mehr bestreiten müssen, trotzdem hat sich die 23-Jährige am Wochenende nach Oberhof aufgemacht, um den Nachweis ihrer Leistungsfähigkeit zu liefern. Und wie schon im September auf der Anschubbahn in Magdeburg hat sie wieder überzeugt. In der Eishalle am Bundesstützpunkt in Thüringen schob die Athletin vom Mitteldeutschen Sportclub (MSC) das Gerät über 40 Meter mit der höchsten Endgeschwindigkeit ins Ziel. Am Ende wurde sie Dritte unter den Frauen. Auch zur Freude ihres Trainers Birk Lösche.