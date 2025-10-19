JETZT LIVE:
Fußball-Verbandsliga SV Fortuna: Zurück an der Spitze
Die Neustädter drehen nach einem Pausenrückstand das schwierige Spiel gegen Emseloh. Und profitieren von einer Nullnummer in Zorbau.
19.10.2025, 13:50
Neustadt - Der Fan hatte es gut gemeint, als er Dirk Hannemann das kühle Blonde reichte. Es war nur keine gute Idee, es erstens während des Spiels zu tun, und zweitens, nachdem der Coach des SV Fortuna gerade die Gelb-Rote Karte von Schiedsrichter Niklas Schimpf gesehen hatte. 65 Minuten waren da gespielt.