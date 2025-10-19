weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokalsport
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. Fußball-Verbandsliga: SV Fortuna: Zurück an der Spitze

JETZT LIVE:
1. FC Lok Stendal gegen FC Grimma im Livestream
1. FC Lok Stendal gegen FC Grimma im Livestream

Fußball-Verbandsliga SV Fortuna: Zurück an der Spitze

Die Neustädter drehen nach einem Pausenrückstand das schwierige Spiel gegen Emseloh. Und profitieren von einer Nullnummer in Zorbau.

Von Daniel Hübner 19.10.2025, 13:50
Wieder Gefahr: Joshua Steinbach (l.) und die Fortunen erarbeiteten sich vor allem in der letzten halben Stunde viele Möglichkeiten - und nutzten drei davon.
Wieder Gefahr: Joshua Steinbach (l.) und die Fortunen erarbeiteten sich vor allem in der letzten halben Stunde viele Möglichkeiten - und nutzten drei davon. Daniel Hübner

Neustadt - Der Fan hatte es gut gemeint, als er Dirk Hannemann das kühle Blonde reichte. Es war nur keine gute Idee, es erstens während des Spiels zu tun, und zweitens, nachdem der Coach des SV Fortuna gerade die Gelb-Rote Karte von Schiedsrichter Niklas Schimpf gesehen hatte. 65 Minuten waren da gespielt.