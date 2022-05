Stadtpokal: Das Ottersleber Triple ist perfekt

Erst die Altherren, dann das Freizeitteam, am Ende die Männer der zweiten Mannschaft: Der VfB Ottersleben hat das Stadtpokal-Triple am Sonnabend an der Zielitzer Straße perfekt gemacht. Und in jeglicher Hinsicht verdient.

Neustadt - Schneeweiß war der Reisebus, mit dem der SV Seilerwiesen am Sonnabend an der Zielitzer Straße vorgefahren ist. Stilvoll wollte die Mannschaft zu diesem Stadtpokalfinale anreisen. „Dass wir aus dem Nichts innerhalb von zwei Jahren in dieses Endspiel gekommen sind, ist für uns ein riesiger Erfolg“, erinnerte Trainer Christian Katzbach an den Weg seiner SVS-Mannschaft von der Reanimation bis ins Finale. Dass er dieses Finale auf dem Rasenplatz des TuS 1860 und im Duell der beiden Stadtoberligisten mit 3:5 (1:3) gegen den VfB Ottersleben II verloren hat, konnte er trotzdem leicht verschmerzen. Aus zwei Gründen: „Wir spielen in der neuen Saison im Landespokal, weil zweite Mannschaften dort nicht spielen dürfen. Allein das ist schon ein Grund zu feiern.“ Und: „Man ist nicht mit allen Trainern auf einer Wellenlänge, aber Dennis Wanzek ist ein cooler Typ, er hat sich diesen Erfolg mit seiner Mannschaft verdient.“