Beim ersten Saisonsieg der Grün-Roten über den TSV Altenholz wird der Keeper in Durchgang zwei zum Magdeburger Matchwinner. Doch hebt Trainer Christoph Theuerkauf nicht nur den Torhüter aus der „fantastischen Mannschaftsleistung“ hervor.

Magdeburg - Wenige Augenblicke vor dem Wiederanpfiff nahm sich Christoph Theuerkauf am Samstagabend noch einmal Willi Lücke beiseite. Beide verließen den kurzen Austausch mit einem Grinsen. Den genauen Inhalt jener Unterhaltung wollte Theuerkauf im Nachgang nicht verraten: „Da werde ich nicht ins Detail gehen.“ Doch offenbar hatte der Coach der SCM-Youngsters genau die richtigen Worte gefunden. Denn beim 34:30-Heimerfolg über den TSV Altenholz, dem ersten Saisonsieg der Grün-Roten in der 3. Liga Nord-Ost, wurde Torhüter Lücke im zweiten Durchgang zum Magdeburger Matchwinner.