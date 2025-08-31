Sangerhausen/Magdeburg - Es wäre sein wichtigster, schönster Treffer gewesen in seinem zweiten Jahr beim SV Fortuna: Elias Fadjinou, 20 Jahre jung, lief nur eine Minute nach seiner Einwechslung allein auf Sangerhausens Keeper Lukas Gröger zu, doch der 18-jährige Schlussmann hielt sein Gesicht in die Schussbahn des Balles und vollendete damit die Bilanz seiner starken Paraden an diesem Freitagabend auf heimischem Platz. „Von den Chancen her hätten wir uns vielleicht einen Sieg verdient“, sagte Fortunen-Coach Dirk Hannemann.

