KANU Tillmann Sommer gibt sein Debüt in der Nationalmannschaft

Mit Josefine Landt, Tillmann Sommer und David Töpel haben sich drei Kanuten des SCM für die internationalen Nachwuchs-Höhepunkte qualifiziert. Sommer gibt damit sein Debüt in der Nationalmannschaft. Töpel hat sich trotz coronabedingten Ausfalls in der Qualifikation in die Herzen der DKV-Trainer gepaddelt.