Stadtfeld. - Man tut sich selbst zuweilen einen Gefallen, wenn man die lauten Selbstgespräche eines Tischtennisspielers inhaltlich nicht versteht. Lukasz Dzikowski hat diese am Samstagabend in der Halle an der Steinigstraße in seiner polnischen Landessprache geführt. Und nach der Intonierung seiner Worte zu urteilen, hat es Dzikowski wirklich nicht gut mit sich gemeint. Doch jeder Fluch hat letztlich geholfen, legte die Nummer eins des TTC Börde letztlich doch einen Schlussspurt im Duell mit Thomas David vom TTC Lugau II hin und leistete überhaupt mit zwei Punkten zum deutlichen 9:1-Sieg, dem dritten der Magdeburger in dieser Saison in der Oberliga Mitte, seinen Beitrag.

