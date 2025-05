Aufsteiger Arminia Magdeburg darf vier Spieltage vor dem Saisonende weiterhin vom Ligaverbleib träumen. So blicken die Buckauer auf den Schlussspurt in der Landesliga Nord voraus.

Buckau. - Beim Blick auf die Ausgangslage waren die Vorzeichen für die Landesliga-Partie zwischen dem SV Arminia und dem Blankenburger FV klar: Für beide Mannschaften zählten im Abstiegskampf nur drei Punkte. „Vor dem Spiel wollten wir natürlich einen Sieg einfahren“, sagte Arminia-Coach Andrej Wunder. Dennoch war der 25-jährige Trainerkollege von Thomas Tietz nach dem 2:2-Remis im Kellerduell nicht unglücklich. „Dadurch lassen wir Blankenburg hinter uns“, benannte Wunder einen positiven Aspekt und ergänzte: „Der Punkt bringt beiden im ersten Moment nicht so viel, aber wir werden am Ende sehen, was er wert ist.“