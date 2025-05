Innerhalb von 24 Stunden ist die Wasserball Union Magdeburg zweimal in Berlin gefordert. Mit den Erfolgen gegen Neukölln II und Wedding festigte das Team Rang zwei in der 2. Liga Ost.

Berlin/Magdeburg. - Der Wasserball Union (WUM) ist das perfekte Wochenende gelungen. Innerhalb von 24 Stunden gewann das Team seine beiden Gastspiele in Berlin. Dem 21:13 (5:5, 5:2, 5:2, 6:4) am Sonnabend bei der SG Neukölln II folgte am Sonntag das 17:10 (4:1, 4:4, 3:2. 6:3) beim SC Wedding. In der Tabelle festigte die WUM damit den zweiten Platz.