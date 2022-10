TTC Börde schmettert in Tischtennis-Oberliga erneut auf Augenhöhe

Der TTC Börde hat auch in seinem zweiten Auswärtsspiel in der Oberliga Mitte einen Punkt geholt. Er hat auch in Biederitz beide Doppel gewonnen. Er hat auch dort eine klare Führung verspielt. Trotzdem sind die Stadtfelder zufrieden.

Magdeburg - Vielleicht reicht ja am Ende ein ausgeglichenes Punktverhältnis von 20:20 zum Klassenerhalt. Alles, was der TTC Börde dafür tun muss, ist ein Remis an jedem Spieltag in der Tischtennis-Oberliga Mitte. Aber Jens Köhler, der Mannschaftsleiter, traut dem Frieden der Ausgeglichenheit aus der Erfahrung der vergangenen Jahre nicht. Denn mit einem ausgeglichenen Konto standen die Mannschaften quasi eher im Abstiegskampf als im gesicherten Mittelfeld. Trotzdem ist das zweite Remis der Stadtfelder im zweiten Spiel der Saison womöglich Gold wert, weil es wiederum auswärts geholt wurde.