Die Stadtfelder sichern sich zum Abschluss der Hinrunde drei Punkte. An einem Großkampfabend drehen sie in den letzten drei Partien gegen Bayern München das Spiel.

Jens Köhler verlor das letzte Einzel gegen Zeulenroda und sicherte zwei Punkte gegen Bayern München.

Stadtfeld - Jens Köhler wurde eine echte Arena geboten. Die 37 Zuschauer verschoben die Sitzbänke an den entsprechenden Ort, um von zwei Seiten das Duell zu beobachten. Köhler gegen Patrick Forkel, das Duell der an Nummer vier gesetzten Akteure des TTC Börde und FC Bayern München, live und in Farbe, aber auch in der absoluten Stille in der Halle an der Steinigstraße. Hier ging es viel. Hier ging es um einen Sieg oder ein Unentschieden der Stadtfelder. „Wohlgefühlt habe ich mich nicht“, sagte Jens Köhler ob der allgemeinen Konzentration von 74 Augenpaaren auf diese letzte Partie am vergangenen Sonnabend.