Die Nachwuchsmusiker der Musikschule „Gottfried Kirchhoff“ überzeugen beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. Wer sich über Preise und die Teilnahme am Landeswettbewerb freuen kann.

„Jugend musiziert“: So hat sich der Bitterfelder Nachwuchs beim Talentewettbewerb geschlagen

Bitterfelder Musikschüler der Altersgruppe Ib nach ihrem Auftritt beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“

Bitterfeld/MZ. - Zahlreiche erste und zweite Preise hat es für die jungen Talente der Musikschule „Gottfried Kirchhoff“ vom Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ gegeben. Insgesamt 15 Schülerinnen und Schüler waren in den Kategorien Klavier und Gesang angetreten. Die Ergebnisse bestätigen eine intensive Vorbereitung, die bereits wenige Tage zuvor mit einem öffentlichen Generalprobenkonzert ihren sichtbaren Auftakt genommen hatte.